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В России могут появиться дополнительные алименты на детей

4 июня в 14:35 196 просмотров
(или матерям) в том случае, если ребенка признали нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщает «Парламентская газета».

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Дополнительные алименты на ребенка придется выплачивать оставившим семью отцам (или матерям) в том случае, если ребенка признали нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем. Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий.

Первое — у ребенка и у второго родителя нет подходящего постоянного для проживания жилья. Если ребенок, например, прописан в квартире у бабушки и имеет право пользоваться ее квадратными метрами, считается, что жилье есть. Второе условие — родитель, с которым остался ребенок, находится в трудной жизненной ситуации. Третье — второй родитель, с которого взыскиваются алименты, должен быть трудоспособным.

В любом случае, назначать или нет дополнительные алименты на жилье ребенку, будет решать суд.


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