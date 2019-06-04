Более миллиона за месяц. Посещаемость сайта «Пенза-Пресс» продолжает расти

По данным liveinternet.ru, в мае количество уникальных пользователей сайта www.penza-press.ru составило 595 348 человек, которые просмотрели более 1,1 миллиона страниц.

«Мы постоянно совершенствуем наш сайт, делая его функциональнее и современнее, конечно, самое пристальное внимание уделяя контенту. Наша отличительная черта — мы не публикуем непроверенную информацию, поэтому наши читатели могут быть уверены в том, что получают достоверные новости», — отметил директор интернет-проектов ИА «Пенза-Пресс» Станислав Левов.

Сайт penza-press.ru уже давно перестал быть сугубо информационным. Помимо новостной ленты, на портале можно найти и краеведческие тесты, и мастер-классы, и фоторепортажи, и рецензии на популярные фильмы и книги. Успешно работает раздел-консультант «Дежурный врач», большой популярностью пользуется проект «Жалобная книга», он получил признание на всероссийском уровне. Кроме того, журналисты регулярно проводят онлайн-брифинги на социально значимые темы, а также радуют пензенцев красочными спецпроектами.

Если вы хотите, чтобы мы рассказали о вашей компании, услуге или продукте нашей аудитории, то напишите нам на почту reklama@penza-press.ru или позвоните по телефону 25−80−60.