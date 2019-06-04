Анна Семенович улучшает свою жизнь в платье с гигантским декольте

Рецепт звезда написала под соблазнительным фото в платье с огромным декольте.

«Я вот точно знаю, что мы сами можем улучшать свою жизнь! Это так просто и сложно одновременно, нужно просто направлять свою энергию на все хорошее. Прямо заставлять себя замечать солнце, вкусный кофе, улыбку прохожего, наслаждаться запахом цветов, брать и переключать свое внимание с негатива на позитив. Дорогие мои, улыбайтесь чаще и все в этой жизни делайте по любви», — поделилась Анна.

Поклонники в комментариях поддержали певицу, отметив, что нужно больше улыбаться и ценить все, что происходит в жизни. «Золотые слова! Я считаю, что солнечный свет является одним из залогов хорошего настроения человека. Будем всегда стараться чаще улыбаться и радоваться жизни, потому что она дана нам всего один раз», — писали они.

Также фоловеры не оставили без внимания образ Анны, они подчеркнули, что она выглядит ярко, утонченно и соблазнительно.