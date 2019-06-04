Член Общественной палаты РФ высоко оценил благоустройство Пензы

Губернатор Иван Белозерцев обсудил с председателем комиссии Общественной палаты РФ Игорем Шпектором вопросы ЖКХ, строительства и состояния дорог в Пензенской области.

Представитель российской Общественной палаты прибыл в Пензу с официальным визитом. Он осмотрел объекты жилищно-коммунального хозяйства, автомобильные дороги, дворовые и городские территории, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Вы отработали очень активно, посетили большое количество объектов в Пензе и области, хотелось бы знать ваше мнение», — обратился к собеседнику с вопросом Иван Белозерцев.

По словам Игоря Шпектора, состояние городских территорий — фасады домов, дороги, в целом уровень благоустройства — оставляют положительное впечатление. Особое внимание он обратил на оформление зеленой зоны на Западной поляне.

«Станция обезжелезивания в Кузнецке прекрасная, я их сам проектировал в свое время. Современная станция, современная загрузка, вопросов нет», — сказал он.

Также стороны рассмотрели вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, предоставления жилья детям-сиротам, работы региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, функционирования очистных сооружений и тепловых станций.

После встречи с губернатором в рамках выездного заседания комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации состоялось совещание по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Пензенской области.