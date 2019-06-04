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Чемпионы турнира «Будущее зависит от тебя» поедут в лагерь ФК «Барселона»

4 июня в 17:14 268 просмотров
«Будущее зависит от тебя». Главный приз — путевка в летний лагерь клуба «Барселона».

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В Сочи определились победители XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Главный приз — путевка в летний лагерь клуба «Барселона».

Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» проходили на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 18 команд юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан.

Награды ребятам вручали представители соорганизаторов и партнеров мероприятия — главный специалист отдела детско-юношеского футбола Российского футбольного союза Разинский Александр и директор по региональному развитию МегаФона Денис Никитин.

Каждый день ребят ждала развлекательная и образовательная программа: экскурсия на стадион «Фишт», интерактивные игры, профориентационный вечер и др.

Победителем в старшей возрастной группе стала команда «Интер» из Оренбургской области, в младшей группе — «Цумада» из Республики Дагестан. Они отправятся в летний лагерь футбольного клуба «Барселоны».

«Турнир «Будущее зависит от тебя» очень важен для нас, так как он, в первую очередь, нацелен на раскрытие талантов детей-сирот. Каждый год мы уделяем большое внимание подготовке и проведению мероприятий проекта. Соревнования, как региональные этапы, так и финальные игры, дают возможность участникам показать свои спортивные навыки, командную слаженную работу.

В этом году сотрудники МегаФона на мастер-классах помогли ребятам потренировать навыки публичного выступления, продемонстрировать творческие способности, умение слышать и договариваться. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал, ведь они находятся в нестандартных для себя условиях, а для взрослых это хорошая возможность увидеть детей совершенно с другой стороны», — отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.

Официальный сайт соревнований: football.megafon.ru/.

Фотография: фото предоставлено компанией МегаФон

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