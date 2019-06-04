Прогулка с мэром. Кувайцев провел экскурсию для гостей из Ульяновска

Делегация из Ульяновска после официальной встречи, которая прошла 4 июня в администрации Пензы, посетила некоторые городские объекты.

Мэр Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров рассказали главе Ульяновска Сергею Панчину и председателю Ульяновской городской Думы Илье Ножечкину о работе по благоустройству общественных пространств за последние годы и планах по их дальнейшему развитию.

Гости города осмотрели набережную реки Сура, площадь Ленина, улицу Московскую, Спасский собор, Олимпийскую аллею и Учительский сквер. Они высоко оценили уровень благоустройства.

«Параллельно руководители городских управлений Ульяновска побывали в Центре культуры и досуга города, ДС «Рубин», стадионе «Зенит», в Комплексном центре социальной помощи семье и детям Октябрьского района, школах № 66 и № 68, а также других учреждениях Пензы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, представителям сферы ЖКХ Ульяновска показали новую модульную котельную, построенную на улице Максима Горького. Далее ответственные лица посетили дворы, отремонтированные в рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлые годы, а также ряд объектов, где в настоящее время ведутся работы в рамках нацпроекта.

Также гости оценили ход ведения работ по капитальному ремонту участка тепловой сети по проспекту Строителей, ремонт дороги по ул. Суворова, которые проводят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».