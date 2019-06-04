Несколько пензенских детсадов признали образцовыми

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.
«Для меня каждая победа Пензенской области имеет очень большое значение, я горжусь достижениями пензенцев и благодарен всем, кто вносит свой вклад в славу региона», — написал он.
Несколько дошкольных учреждений стали победителями всеросс. конкурса «Образцовый детский сад».Для меня каждая победа Пензенской области имеет очень большое значение, я горжусь достижениями пензенцев и благодарен всем, кто вносит свой вклад в славу региона.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 июня 2019 г.