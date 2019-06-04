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Несколько пензенских детсадов признали образцовыми

4 июня в 17:05 272 просмотра
«Образцовый детский сад».

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Ряд дошкольных учреждений Пензенской области стали победителями всероссийского конкурса «Образцовый детский сад».

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

«Для меня каждая победа Пензенской области имеет очень большое значение, я горжусь достижениями пензенцев и благодарен всем, кто вносит свой вклад в славу региона», — написал он.


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