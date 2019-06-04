Доллар подешевел на 39 копеек

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 5 июня.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 65,5547 руб. до 65,1614 руб., а курс евро вырос с 73,2180 руб. до 73,4239 руб.

Золото будет стоить 2 772,92 рублей за грамм, серебро — 30,84, платина — 1 719,98, палладий — 2 780,05 руб./гр.