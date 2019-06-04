У Пензы появился новый город-партнер

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что общение с коллегами прошло в позитивном ключе.

«Уверен, что эта встреча — не последняя. У каждого региона, у каждого города есть свои хорошие наработки, и мы рады с вами сотрудничать. У нас появился еще один город-партнер — Ульяновск», — сказал он.

Глава Ульяновска Сергей Панчин поблагодарил администрацию Пензы за гостеприимный прием.

«У вас есть, чему поучиться. Я не так часто бывал в Пензе, сегодня в третий раз, посмотрели великолепную набережную, храм, который строится, парковую зону с аллеей, детскими игровыми и спортивными площадками. Мне очень понравилась Пенза содержанием и проектами, которые вы сегодня осуществляете. Руководство города и региона ведет правильную политику, и это серьезно оценивается населением», — подчеркнул он.

В завершение визита стороны пришли к решению более детально вести работу по каждому из направлений, сообщили в пресс-службе горадминистрации.