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Как летом похудеть без диет и тренажерного зала?

4 июня в 18:04 244 просмотра
, эффективнее всего будут занятия не в спортзале, а на свежем воздухе.

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Российские эксперты дали ряд советов желающим похудеть летом. По их словам, эффективнее всего будут занятия не в спортзале, а на свежем воздухе.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалистов, начинать уличную тренировку лучше с разминки, предварительно поев. Оптимальная еда перед занятием — куриная грудка, ржаной хлеб, овощи, рыба и яичный белок. Однако трапезу следует завершить за два часа до занятия, и лучше не переедать.

После разминки в виде легкой пробежки следует сосредоточиться на приседаниях и наклонах.

«Для начала делайте 12−15 повторений в два подхода. Потом число подходов можно увеличивать. Главное — разогнать кровь, запустить метаболические процессы, обновить организм», — советуют эксперты

Завершить уличную тренировку лучше растяжкой. Нужно плавно потянуть все мышцы. Обязательно совершать выпады (растяжка внутренней стороны бедра), наклоны и повороты шеи.

Эксперты также отмечают, что тренировки должны занимать не менее 45 минут и выполняться два-три раза в неделю. Каждый день заниматься не стоит — мышцам нужно время, чтобы восстановиться. Но и одна тренировка в неделю — это слишком мало.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/illustrations/weight-loss-weight-nutrition-scale-2036968/

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