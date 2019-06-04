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«Четкий пацанчик на классике». Пензенцы обсуждают езду калмыцкого лихача

4 июня в 18:26 282 просмотра
, на которой запечатлена отечественная легковушка, которая двигалась по Пензе с большой скоростью и пролетела на «красный» свет.

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В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлена отечественная легковушка, которая двигалась по Пензе с большой скоростью и пролетела на «красный» свет.

Видео опубликовали 4 июня в одной из групп «ВКонтакте».

«Четкий пацанчик на классике. Регион на номерах — 08. Вылетел перед машиной на перекрестке, потом бодро пролетел на «красный» и понесся в сторону села Засечного. Стопудово ОСАГО на эти дрова нет, но гоняет пипец как круто. Если что — не жалко бросить и свалить», — отметил автор ролика.

Отметим, что восьмой номер региона соответствует Республике Калмыкии. Действительно ли именно он указан на авто, по видео понять не представляется возможным.

Пензенцы принялись в комментариях обсуждать лихую езду иногороднего водителя. Один из подписчиков группы отметил, что на участке, показанном на видео, многие нарушают ПДД.

«Там редко кто останавливается на этот «красный», — отметил Игорь.

«Сейчас с такими стремно стукаться. На нем, кроме портков, ничего нет. По ОСАГО не получишь ничего», — предположил пользователь Григорий.

Ранее «Пенза-Пресс» сообщало о лихаче, который совершил опасный маневр на Западной поляне.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/avtohampenza

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