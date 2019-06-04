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В Пензе началась масштабная реконструкция детской больницы (видео)

4 июня в 19:46 180 просмотров

В Пензе приступили к реконструкции областной детской клинической больницы имени Филатова. Медицинское учреждение отремонтируют в рамках федеральной программы модернизации детских больниц. На масштабную реконструкцию выделено 500 миллионов рублей. Она коснется хирургического корпуса и бывшего роддома. В последнем подрядная организация уже приступила к работам.

Смех постоянных посетителей Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова в здании не услышат без малого два года. На этот срок офтальмологическое и другие отделения закрыли свои двери для маленьких пациентов. Пока специалисты из этого здания обживают акушерский корпус, в хирургическом вовсю кипит работа.

«По всем этажам ведется демонтаж потолков, полов, стен, части лакокрасочных покрытий, производится усиление дверных проемов, плит перекрытий. Процесс большой и трудоемкий», — рассказал генеральный директор подрядной организации Олег Снадин.

Реконструкция будет проходить в два этапа. На первом переоборудовать и привести к современным нормативам предстоит пять этажей хирургического корпуса. Именно там — в сердце больницы — будут располагаться операционные, хирургические службы, а на первом этаже — приемно-диагностическое отделение и реанимация. Впервые в рамках реконструкции в больнице появится все необходимое для реабилитации.

«Установим оборудование, которого еще никогда не было в областной больнице. Оно связано с реабилитацией детишек с нарушением опорно-двигательного аппарата, неврологическими и перинатальными патологиями», — сказал главный врач Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова Максим Баженов.

В обновленных корпусах изменится и формат стационара: появятся одно-, двух- и трехместные палаты с санузлами. Ожидается, что во время реконструкции между двумя отремонтированными корпусами обустроят теплый переход.

Свои двери обновленный хирургический корпус откроет в феврале 2020 года, а бывший роддом перепрофилируют в педиатрическое отделение к концу 2020-го, сообщает телеканал «Экспресс».


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