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В Москве на праздновании Дня защиты детей побывали 42 пензенских ребенка

4 июня в 18:47 230 просмотров
, посвященных Дню защиты детей, приняли участие 42 ребенка из Пензенской области.

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В праздничных мероприятиях в Москве, посвященных Дню защиты детей, приняли участие 42 ребенка из Пензенской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, уже 32 года 1 июня тысячи ребят со всей страны и бывших республик СССР по приглашению известного писателя, основателя и лидера детского фонда Альберта Лиханова приезжают в Москву на празднование.

В этом году в состав делегации вошли дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья из Пензенского, Белинского, Кузнецкого, Никольского районов и областного центра. Они посетили «Киноконцерн «Мосфильм», Большой театр и московский зоопарк — один из старейших в Европе, а также получили подарки от Российского детского фонда.

Всего в праздничных мероприятиях фонда за годы работы его пензенского отделения приняли участие 1376 детей из региона.


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