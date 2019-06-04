В Москве на праздновании Дня защиты детей побывали 42 пензенских ребенка

Как сообщает пресс-центр облправительства, уже 32 года 1 июня тысячи ребят со всей страны и бывших республик СССР по приглашению известного писателя, основателя и лидера детского фонда Альберта Лиханова приезжают в Москву на празднование.

В этом году в состав делегации вошли дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья из Пензенского, Белинского, Кузнецкого, Никольского районов и областного центра. Они посетили «Киноконцерн «Мосфильм», Большой театр и московский зоопарк — один из старейших в Европе, а также получили подарки от Российского детского фонда.

Всего в праздничных мероприятиях фонда за годы работы его пензенского отделения приняли участие 1376 детей из региона.