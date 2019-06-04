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В Кузнецке на трудоустройство подростков направили более 800 тыс руб (видео)

4 июня в 20:28 116 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области на организацию детского летнего отдыха направлено свыше 16 миллионов рублей. Подробности оздоровительной кампании озвучили на заседании городского Собрания представителей.

Более 2000 кузнецких ребят проведут летние каникулы в лагерях дневного пребывания. Они будут работать на базе 11 школ и четырех учреждений дополнительного образования. В загородном лагере «Луч» за три смены отдохнут 528 детей. Первый заезд запланирован на 11 июня. Традиционно его посетят и учащиеся спортивных школ города.

«В период работы летних лагерей планируются мероприятия, посвященные Году театра в России, идеологической направленности, по профилактике негативных явлений в подростковой среде и дорожно-транспортного травматизма», — рассказал заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин.

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в бюджете Кузнецка предусмотрено более 800 тысяч рублей. Возможность подработать будет предоставлена минимум 300 подросткам. Предпочтение при этом отдается детям из так называемых групп риска, малообеспеченных и многодетных семей.

«Подростки с очень большим желанием принимают участие, записываются заранее, и не всем хватает места, если честно. Конечно, в первую очередь, хотят работать ребята из благополучных семей, желающих помочь своим родителям», — сказала депутат Собрания представителей Кузнецка Лариса Седова.

Работать летом подростки будут в своих школах. Каждая из них на период каникул станет социокультурным центром, где будут использоваться спортивные площадки, кабинеты информатики, библиотеки, школьные мастерские, сообщает телеканал «Экспресс».


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