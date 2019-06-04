Жители ул. Набережная реки Пензы недовольны бездействием «управляйки»

Жители дома № 3 на ул. Набережная реки Пензы обратились в информагентство с жалобой на управляющую компанию, которая, якобы, не исполняет обязанности, касающиеся содержания и ремонта здания.

Суть своей претензии к «управляйке» пензенцы описали в «Жалобной книге».

«Платежи по статье «Содержание и ремонт» выставляются каждый месяц, при этом обязанности по данной статье не исполняют. Подъезд не убирается (жильцы убирают своими силами). В декабре мы обратились в «управляйку» с письмом, в котором просили провести текущий ремонт в подъезде, наше письмо просто проигнорировали. В мае обратились с жалобой в Жилинспекцию, ответа пока не получили. При этом платежи продолжают приходить, а дом продолжает разрушаться за отсутствием какого-либо содержания», — сообщили жители.

В подтверждение своих слов о плохом состоянии дома они прислали в редакцию несколько фотографий одного из подъездов.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство также направило запрос в региональное управление Госжилстройтехинспекции.