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«Мьельнир — на гвоздь». Актер Крис Хемсворт, сыгравший Тора, приостанавливает карьеру

4 июня в 19:32 200 просмотров
, известный, в том числе, по роли скандинавского бога Тора в киновселенной Marvel (16+), заявил о том, что временно прекращает карьеру.

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Австралийский актер Крис Хемсворт, известный, в том числе, по роли скандинавского бога Тора в киновселенной Marvel (16+), заявил о том, что временно прекращает карьеру.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Mirror и австралийские СМИ, 35-летний Крис Хемсворт решил «повесить Мьельнир [в германо-скандинавской мифологии молот бога Тора — прим. ред.] на гвоздь», чтобы больше времени проводить вместе с семьей — 41-летней супругой, испанской моделью и актрисой Эльсой Патаки, и тремя детьми. Актер считает, что ребята ступают в важную пору, так что отцу нужно уделять им больше внимания.

По данным СМИ, Крис Хемсворт не вернется к съемкам, как минимум, до конца года.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=v7MGUNV8MxU

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