Австралийский актер Крис Хемсворт, известный, в том числе, по роли скандинавского бога Тора в киновселенной Marvel (16+), заявил о том, что временно прекращает карьеру.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Mirror и австралийские СМИ, 35-летний Крис Хемсворт решил «повесить Мьельнир [в германо-скандинавской мифологии молот бога Тора — прим. ред.] на гвоздь», чтобы больше времени проводить вместе с семьей — 41-летней супругой, испанской моделью и актрисой Эльсой Патаки, и тремя детьми. Актер считает, что ребята ступают в важную пору, так что отцу нужно уделять им больше внимания.

По данным СМИ, Крис Хемсворт не вернется к съемкам, как минимум, до конца года.