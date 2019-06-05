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Захар Прилепин собирается привлечь рэперов в МХАТ им. Горького

5 июня в 07:46 250 просмотров
, который несколько месяцев назад стал заместителем художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, рассказал «Известиям» о реализации на сцене театра проектов «40 поэтов» и «40 музыкантов».

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Российский писатель и публицист Захар Прилепин, который несколько месяцев назад стал заместителем художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, рассказал «Известиям» о реализации на сцене театра проектов «40 поэтов» и «40 музыкантов».

По его словам, это проекты, которые «не знает московская снобистская публика и игнорируют раскрученные радиостанции».

«Наша музыка и музыкальные группы задавлены попсой, популярными медиаформатами. А ведь есть интересные, умные, серьезные музыканты: «Аффинаж», Бранимир, «Ундервуд», «25/17», Хаски, Рич. Это люди, которые способны на негламурные акустические проекты, могут что-то спеть, сказать, сообщить, поговорить с людьми. Буду заниматься налаживанием этого диалога», — отметил Захар Прилепин.

Писатель сказал, что ему нравится рэп, но то, что с ним произошло в последнее время, — нет.

«Он начал оглупляться, стал тупым, пошлым, мерзким. Там, где было пространство высказывания, муки, человеческой беды, где что-то происходило, опять вылез шоу-бизнес», — сказал он.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ZGCCYWCqCQ0

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