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Пензенские братья позарились на заброшенное авто и попали под статью

5 июня в 08:04 298 просмотров

Два ранее судимых пензенца оказались замешаны в криминальном деле. Мужчин обвинили в краже автомобиля.

Установлено, что в феврале 32-летний пензенец заметил, что в районе Ленинского лесхоза среди деревьев и в снегу стоит ВАЗ-2106. Машина долгое время находилась на этом месте. Мужчина предложил своему 26-летнему брату забрать авто и распродать его на запчасти.

«Через несколько дней родственники приехали к лесополосе на автомобиле, через незапертую форточку открыли дверь чужого транспортного средства, заправили его бензином, завели, вытащили из снега и перегнали в гаражный бокс в с. Богословка», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако машину нашли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время его направили для рассмотрения в суд.


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