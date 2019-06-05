Пензенские братья позарились на заброшенное авто и попали под статью

Два ранее судимых пензенца оказались замешаны в криминальном деле. Мужчин обвинили в краже автомобиля.

Установлено, что в феврале 32-летний пензенец заметил, что в районе Ленинского лесхоза среди деревьев и в снегу стоит ВАЗ-2106. Машина долгое время находилась на этом месте. Мужчина предложил своему 26-летнему брату забрать авто и распродать его на запчасти.

«Через несколько дней родственники приехали к лесополосе на автомобиле, через незапертую форточку открыли дверь чужого транспортного средства, заправили его бензином, завели, вытащили из снега и перегнали в гаражный бокс в с. Богословка», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако машину нашли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время его направили для рассмотрения в суд.