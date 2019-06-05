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Пензенские чиновники готовятся к ответному визиту в Ульяновск

5 июня в 08:15 280 просмотров
визита делегации из Ульяновска.

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5 июня в администрации Пензы подвели итоги визита делегации из Ульяновска.

«Делегация была многочисленная, коллеги представляли все муниципальные службы Ульяновска. Мы пообщались с ними, поделились опытом, узнали, что у них интересного, и чем мы можем поделиться», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Он попросил членов администрации поделиться впечатлениями от визита гостей.

Вице-мэр Денис Леонтьев отметил, что много направлений было охвачено. По его словам, у всех впечатление — положительное.

«Мы поделились ноу-хау, потому что каждый реализует направления по-своему. Время было ограничено, будем дальше общаться по телефону. Нас тоже пригласили в гости, и во время визита мы продолжим обмен опытом, к тому времени, возможно, мы успеем применить их опыт у нас.

Виктор Кувайцев отметил, что после проведения Дня России и Дня города сформируют делегацию и визит состоится.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasskazal_gostyam_iz_ulyanovska_o_razvitii_v_penze_obshchestvennykh_provstrastv/

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