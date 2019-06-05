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В мэрии Пензы сделают дни открытых дверей для бизнесменов

5 июня в 08:25 274 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе планерки 5 июня рассказал о жалобах предпринимателей.

«Очень много пожеланий от предпринимателей сделать работу администрации более доступной. Они приходят к нам и начинают путешествие по кабинетам», — сказал мэр.

Он предложил, помимо личного приема бизнесменов, организовывать дни открытых дверей, когда в одном зале будут сконцентрированы все необходимые службы.

«И такие дни надо сделать традиционными, проводить их по необходимости, думаю, раз в месяц. Посмотрим, сколько у бизнеса проблем», — отметил глава администрации города.

Организовать эту работу Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Денису Леонтьеву.


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