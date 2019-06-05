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В Пензе появятся современные контейнерные площадки за полмиллиона рублей

5 июня в 08:47 380 просмотров
, что в Пензе регулярно нарушается график вывоза мусора.

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Мэр Виктор Кувайцев сообщил, что в Пензе регулярно нарушается график вывоза мусора.

«Это приводит к тому, что контейнерные площадки замусориваются, превращаются в помойку, а потом районные администрации героически все это убирают.

Когда мы говорим о том, что надо сотрудничать с бизнесом, это не значит, что мы должны его обслуживать. Надо корректно требовать от регоператора выполнения своих обязанностей. Мы же видим, что улучшений сейчас нет, это устраивает регоператора, но не устраивает нас. И раздельный сбор мусора тоже должен быть», — сказал глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе планерки 5 июня.

Мэр рассказал о предложении, поступившем от Октябрьского района, и предложил его реализовать в качестве пилотного проекта.

«Нам надо идти по пути, чтобы площадки были цивилизованными. Это предложение по организации современной контейнерной площадки со входами, въездами для машин, снабдить ее видеонаблюдением, установить измельчитель древесины для переработки кустов, которые несут на контейнерные площадки. Надо подготовить техническое задание, проектно-сметную документацию и сделать ее. Площадка будет стоить, по смете, около 500 тысяч рублей», — сообщил он.

В каждом районе, отметил Виктор Кувайцев, необходимо определить, сколько таких площадок надо установить. По мнению чиновников, такой проект городу нужен.


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