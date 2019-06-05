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За оборот глазного лекарства введут уголовную ответственность

5 июня в 09:13 234 просмотра

С 1 декабря в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов для глаз.

Все они рецептурные, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но пользуются спросом у наркозависимых людей. Поэтому за их незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность.

Как сообщили «Известиям» в аппарате правительства, постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. После вступления документа в силу нарушителей могут отправить за решетку на три года.

Сейчас за нарушение их оборота предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 3000 рублей, для юридических — до 30 000 рублей.

В Минздраве «Известиям» пояснили, что эти меры недостаточны: препараты высокодоходные и штрафы не останавливают незаконных распространителей.


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