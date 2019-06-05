«Коноплекс» расширяет линейку суперфудов и сеть поставок в России

На волне увлечения российских потребителей здоровым образом жизни и правильным питанием конопляное масло возвращается на полки магазинов. Один из ведущих производителей этого традиционного русского продукта — группа компаний «Коноплекс» — расширяет сеть поставок и линейку продукции.

Теперь натуральное масло холодного отжима можно будет приобрести в магазинах сети «Глобус Гурмэ» и «Бахэтле». Также «Коноплекс» начнет продавать кулинарную смесь для готовых блюд и семена конопли, которые можно использовать как добавку в салат, а также муку из семян конопли, льна и тыквы.

Конопляное масло — традиционный продукт русской кухни. Именно его массово использовали до широкого распространения подсолнечного и оливкового масла, причем не только в пищу, но и в косметологических целях, а также в качестве лекарственного средства. По своим свойствам и влиянию на организм человека оно значительно отличается от других видов масел, представленных на рынке. Конопляное масло содержит оптимальный баланс (1:3) жирных кислот омега 3−6, что позволяет максимально усваиваться всем витаминам и минералам. Хлорофилл, благодаря которому масло имеет зеленоватый оттенок, помогает бороться с воспалительными процессами, участвует в процессах регенерации и омоложения организма. Продукт не содержит вредных или модифицированных компонентов (без ГМО). Масло часто рекомендуют вводить в рацион беременным женщинам, детям, людям, перенесшим тяжелые болезни или операции.

В настоящее время идет отгрузка всей линейки масел под брендом «Коноплянка» в сеть «Глобус Гурмэ» и казанскую сеть «Бахэтле». В нее входят шесть видов натурального растительного масла холодного отжима: конопляное, облепиховое, горчичное, тыквенное, льняное и подсолнечное.

«Мы занимаемся коноплеводством в России с 2014 года и научились самостоятельно выращивать отечественные высокомасличные семена конопли без применения пестицидов. Уже несколько лет наша компания реализует масло и семена конопли, которые смело можно назвать российскими суперфудами, по-настоящему органическими продуктами», — рассказала директор ООО «Коноплекс Продукты Питания» Милена Александрова.

«Коноплекс» также работает над увеличением линейки продуктов. В 2019 году компания начала выпускать несколько новых позиций муки из семян конопли, льна и тыквы. За счет содержания в ней легко усваиваемого белка, микроэлементов и растительной клетчатки она способна обогатить рацион человека. Новинкой также станет «Нутриентная смесь семян», которая, помимо семян тыквы, льна и кунжута, на 50% состоит из семян конопли. Добавление их в салаты и готовые блюда придаст дополнительной энергии и продлит чувство сытости, а это ключ к естественной потере лишнего веса.

«Уверена, что спрос потребителей на натуральные растительные и функциональные продукты будет расти, поэтому в нынешнем году мы дополнили нашу линейку. Можно сказать, что мы заново открываем семена конопли для российских потребителей. Результаты уже настраивают на оптимизм: прирост продаж намного опережает темпы роста рынка растительного масла. Сейчас на масло приходится порядка 70% выручки «Коноплекса Продукты Питания», — отметила Милена Александрова.