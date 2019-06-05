Площадь у Спасского собора задействуют на День города

В мэрии Пензы сообщили о том, что территория у Спасского кафедрального собора будет задействована в праздновании Дня России и Дня города 12 июня.

Об этом рассказал мэр Виктор Кувайцев на оперативном совещании 5 июня.

«Мы готовимся использовать на День города территорию у Спасского собора, провести там мероприятие. Площадь надо приводить в порядок, начать установку там детской площадки, она уже куплена, надо приступать к монтажу», — призвал глава администрации города.

Также он поручил привести в порядок другие общественные территории и организовать дежурства народных дружинников и сотрудников полиции, чтобы «сберечь то, что уже отремонтировано».

«Надо приучить жителей к тому, что эти территории контролируют и защищают от вандализма. По-другому пока не получается», — отметил Виктор Кувайцев.

В рамках подготовки к празднованию Дня города в порядок будут приведены также зеленые зоны: где были проведены вскрышные работы, подсеют газон, а где это необходимо, будет постелен рулонный.