Пензенцев предупреждают об отключении газа
Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт
Отзыв на книгу «Если бы ты знал…»
Наши новости
Белозерцев и Живулин на форуме в Петербурге обсудили развитие региона
В Пензе прошел благотворительный спектакль для детей с нарушениями слуха
С владельцем магазина в Заре обсудят недопустимость завышения цен
В Пензе намерены закупить пылесосы для дорог
В Пензе появятся современные контейнерные площадки за полмиллиона рублей
В Пензе более 100 детских площадок требуют ремонта
В мэрии Пензы сделают дни открытых дверей для бизнесменов
Пензенские чиновники готовятся к ответному визиту в Ульяновск
Пензенцев предупреждают об отключении газа
В Кузнецке на трудоустройство подростков направили более 800 тыс руб

Площадь у Спасского собора задействуют на День города

5 июня в 09:57 236 просмотров
, что территория у Спасского кафедрального собора будет задействована в праздновании Дня России и Дня города 12 июня.

" data-title="Площадь у Спасского собора задействуют на День города — Пенза-пресс, рунет за день">

В мэрии Пензы сообщили о том, что территория у Спасского кафедрального собора будет задействована в праздновании Дня России и Дня города 12 июня.

Об этом рассказал мэр Виктор Кувайцев на оперативном совещании 5 июня.

«Мы готовимся использовать на День города территорию у Спасского собора, провести там мероприятие. Площадь надо приводить в порядок, начать установку там детской площадки, она уже куплена, надо приступать к монтажу», — призвал глава администрации города.

Также он поручил привести в порядок другие общественные территории и организовать дежурства народных дружинников и сотрудников полиции, чтобы «сберечь то, что уже отремонтировано».

«Надо приучить жителей к тому, что эти территории контролируют и защищают от вандализма. По-другому пока не получается», — отметил Виктор Кувайцев.

В рамках подготовки к празднованию Дня города в порядок будут приведены также зеленые зоны: где были проведены вскрышные работы, подсеют газон, а где это необходимо, будет постелен рулонный.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/podem_k_sobornoy_ploshchadi_sdelayut_dostupnym_dlya_malomobilnykh_grupp_naseleniya/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...