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В Пензе намерены закупить пылесосы для дорог

5 июня в 09:54 234 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 июня провел встречу с главой города Ульяновска Сергеем Панчиным.

Участники встречи обсудили ключевые аспекты сотрудничества в сфере ЖКХ, экономической и инвестиционной политики, культуры и образования. Они отметили, что Пензенскую и Ульяновскую область связывают давние добрососедские отношения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Стороны обменялись опытом по созданию комфортной городской среды.

«Программа развития внутридворовых территорий успешно реализуется в Пензе более десяти лет. За это время во многих городских дворах были обустроены новые детские площадки, приведены в порядок подъездные пути. Проводя благоустройство, мы обязательно учитываем мнения жителей, реализуем их предложения. В последние годы большое внимание уделяется реконструкции дорог и тротуаров областного центра. На территории пензенской агломерации реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас хороший показатель приведения автотранспортных объектов в нормативное состояние», — рассказал Иван Белозерцев.

Участники встречи также обсудили использование техники для уборки дворов. Сергей Панчин рассказал, что в Ульяновске применяются специальные пылесосы, способные качественно проводить уборку улично-дорожной сети. Иван Белозерцев положительно оценил такой опыт, поручил проработать вопрос о возможности приобретения подобной техники для Пензы.

В завершении встречи участники отметили необходимость дальнейшей совместной работы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/162911/

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