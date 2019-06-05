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С владельцем магазина в Заре обсудят недопустимость завышения цен

5 июня в 10:29 222 просмотра
, расположенных в отдаленных районах города — в поселках Победа и Камыши-Хвощи, а также в микрорайоне Заря.

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В Пензе разберутся с ценами в магазинах, расположенных в отдаленных районах города — в поселках Победа и Камыши-Хвощи, а также в микрорайоне Заря.

По словам мэра Виктора Кувайцева, пензенцы жалуются на то, что в магазинах в этих районах цены — выше, чем в центре города.

«Появилась монополия на торговлю, потому что один торговый центр [в Заре], а конкуренции нет. Ольга Валерьевна [Жовтяк, начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства], надо встретиться с предпринимателем и провести беседу, что не надо наживаться на людях, которые живут там», — поручил он.

Также он призвал поговорить о продаже лекарств в аптеке, которая находится в здании этого торгового центра.

«Мы не говорим, чтобы это была льгота, но цена не должна быть вызывающей», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Ольга Жовтяк отметила, что в этом магазине действительно на овощи цены выше, чем в других.

«Директора магазина написал письмо руководству в Москву. Работа проведена и с руководством аптек», — сообщила она.

Мэр также поручил начальнику управления транспорта и связи города Юлии Ереминой разобраться с транспортным обслуживанием районов.

«По маршруту № 25 вопросов нет, люди только просят большей вместимости, но пока такой возможности нет. А вот по маршруту № 40 есть проблемы, с которыми сталкиваются жители», — пояснил он.

Виктор Кувайцев отметил, что замечания есть и по поведению водителей, причем не только на этих маршрутах. Кроме того, он поручил привести в порядок конечные остановки общественного транспорта, провести объезд и напомнить водителям о форме одежды.


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