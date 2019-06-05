В Пензе прошел благотворительный спектакль для детей с нарушениями слуха

В Пензе состоялся детский инклюзивный театральный спектакль в рамках всероссийского волонтерского проекта «За гранью тишины», приуроченный ко Дню защиты детей.

Около 300 юных пензенцев и их родителей посмотрели красочное представление «Простые правила», рассказывающее о культуре безопасного поведения. Спектакль прошел в сопровождении сурдопереводчика, так как большую часть юных зрителей составляли дети с нарушениями слуха.

Цель этого проекта — предоставление возможности детям с нарушениями слуха приобщиться к миру театрального искусства. Благодаря проекту спектакль об интернет-безопасности посмотрели юные жители 19 регионах страны, включая Пензенскую область.

Организаторами мероприятия выступили компания МТС и благотворительный фонд.