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В Пензе прошел благотворительный спектакль для детей с нарушениями слуха

5 июня в 11:04 174 просмотра
«За гранью тишины», приуроченный ко Дню защиты детей.

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В Пензе состоялся детский инклюзивный театральный спектакль в рамках всероссийского волонтерского проекта «За гранью тишины», приуроченный ко Дню защиты детей.

Около 300 юных пензенцев и их родителей посмотрели красочное представление «Простые правила», рассказывающее о культуре безопасного поведения. Спектакль прошел в сопровождении сурдопереводчика, так как большую часть юных зрителей составляли дети с нарушениями слуха.

Цель этого проекта — предоставление возможности детям с нарушениями слуха приобщиться к миру театрального искусства. Благодаря проекту спектакль об интернет-безопасности посмотрели юные жители 19 регионах страны, включая Пензенскую область.

Организаторами мероприятия выступили компания МТС и благотворительный фонд.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой МТС

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