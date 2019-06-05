«Стоим три часа». Пензенцы рассказали о гигантской пробке на трассе

Пензенские автолюбители рассказали в Сети об огромном заторе на трассе М-5 «Урал».

Фотографии стоящих в пробке машин появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что автомобили стоят по несколько часов.

«Пробка — в Трофимовке. Затор в обе стороны образовался примерно в 8.25. Сейчас уже 10.56, а мы все стоим, еле движемся», — добавил он.

Подписчики сообщества отметили, что можно объехать пробку через Золотаревку, прикрепив схему маршрута.

«Дальше ехать, но зато три часа не стоять», — отметил Никита.

Судя по комментариям, затор сохраняется и в настоящее время.

«Время 11.00, а до Трофимовки еще очень далеко», — написал Алексей.

Напомним, ранее в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщали, что пробки образуются из-за того, что специалисты ремонтируют трассу. Всего дорожники отремонтируют 12 км дороги — с 645 по 657 километры. Скорость движения машин в местах работ ограничена до 40 км/ч.