«Стоим три часа». Пензенцы рассказали о гигантской пробке на трассе

Фотографии стоящих в пробке машин появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что автомобили стоят по несколько часов.
«Пробка — в Трофимовке. Затор в обе стороны образовался примерно в 8.25. Сейчас уже 10.56, а мы все стоим, еле движемся», — добавил он.
Подписчики сообщества отметили, что можно объехать пробку через Золотаревку, прикрепив схему маршрута.
«Дальше ехать, но зато три часа не стоять», — отметил Никита.
Судя по комментариям, затор сохраняется и в настоящее время.
«Время 11.00, а до Трофимовки еще очень далеко», — написал Алексей.
Напомним, ранее в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщали, что пробки образуются из-за того, что специалисты ремонтируют трассу. Всего дорожники отремонтируют 12 км дороги — с 645 по 657 километры. Скорость движения машин в местах работ ограничена до 40 км/ч.