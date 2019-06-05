Участников фестиваля «Белинская весна» ждет квест в старой бане

В пензенском Литературном музее прошла пресс-конференция, посвященная первому фестивалю «Белинская весна» (0+). Масштабное мероприятие состоится 9 июня в месте, где будущий критик провел свои юные годы.

По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, организаторы подошли к созданию фестиваля неординарно. Гости праздника смогут окунуться в эпоху начала XIX века.

«Мы постарались воссоздать уездный город того времени, когда там жил Белинский. Надеемся, что все пройдет ярко и интересно», — отметила она.

Фестиваль начнется в 11.00 возложением цветов к памятнику великого критика. Основные праздничные мероприятия развернуться на главной улице города Белинского, а также — на территории музея. Программу постарались составить так, чтобы заинтересовать и взрослых, и детей.

«На улице пройдет ярмарка, на которой все желающие смогут попробовать блюда того времени. Сотрудники музея подготовили новую программу — «Один день из жизни семьи Белинского». Появится новый объект, который ранее не был задействован, — баня. Там пройдет квест-игра «Тайна старой бани». Будут мастер-классы, среди них — по знаменитой языковской глиняной игрушке», — рассказала врио генерального директора Литературного музея Виолетта Добрякова.

В Белинский приедет выставка музея Чернышевского из Саратова. Также гостей праздника ждут интерактивные площадки, фотозоны, большая концертная программа и многое другое. Чтобы помочь ориентироваться на месте, на фестивале будут работать «Волонтеры культуры».

Кроме того, Татьяна Курдова рассказала, что символом фестиваля стала фиалка, как воспоминание о синих глазах Виссариона Белинского.

«На празднике этот символ можно будет встретить в различном виде: живые фиалки, поделки и т. д. , хотелось бы, чтобы каждый привез что-то себе», — отметила она.

Для желающих попасть на литературный фестиваль организуют трансфер, его стоимость в оба конца составит 700 рублей. Дети могут доехать бесплатно, при условии, что они не будут занимать отдельного места.

С 8.00 до 8.30 с остановки «Пенза-1» будут ездить автобусы малого класса, обратно они заберут пассажиров с 15.00 до 15.30. По словам организаторов, мест хватит для всех.