Пензенцев предупреждают об отключении газа
Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт
Отзыв на книгу «Если бы ты знал…»
Наши новости
Вырвало колесо. На ул. Карпинского столкнулись две иномарки
На трассе в Кузнецком районе произошло серьезное ДТП
В ГИБДД прокомментировали жесткое ДТП в Кузнецке
Появились фото страшной аварии на трассе в Кузнецке
Появились подробности жуткого ДТП в Кузнецке
Пензенец и ребенок погибли в массовом ДТП в Рязанской области
В Константиновке фура расплющила легковушку
На трассе под Пензой опрокинулась легковушка. ФОТО
Появились подробности жесткого ДТП на трассе под Пензой
В мясо. На проспекте Победы иномарку смяло от столкновения с автобусом

Стали известны подробности жуткого ДТП под Кузнецком

5 июня в 11:59 184 просмотра
столкнулись грузовик и легковушка. Инспекторы сообщили подробности.

" data-title="Стали известны подробности жуткого ДТП под Кузнецком — Пенза-пресс, рунет за день">

В Кузнецком районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись грузовик и легковушка. Инспекторы сообщили подробности.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 4 июня в 23.00 на 768 километре. Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 28-летнего водителя и грузовик Hyundai-АФ47434А, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

От удара отечественная легковушка опрокинулась. Водитель и 38-летний пассажир авто скончались на месте происшествия.

Водителя грузовика с травмами доставили в больницу. Также в аварии пострадали еще три пассажира легковушки — 27, 28 и 26-летние мужчины. Всех их госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...