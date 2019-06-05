Клиенты «ТНС энерго Пенза» задолжали компании более 1,6 млрд руб

Потребители наращивают задолженность за потребленный ресурс перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза».

С начала 2019 года общая сумма задолженности всех потребителей региона увеличилась на 7,7% с 1,541 до 1,659 млрд рублей.

«Обращаем внимание на то, что несоблюдение условий договора энергоснабжения, нарушение платежной дисциплины и наращивание многомиллионных долгов характерно для всех основных категорий потребителей», — отметили в организации.

Наибольшую задолженность перед ООО «ТНС энерго Пенза» имеют следующие компании и предприятия:

— исполнители коммунальных услуг — 190,44 млн рублей, в том числе: МУП «Жилищно-социального и коммунального хозяйства» — 13,93 млн руб., ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» — 10,08 млн руб., ООО «УК «ЛЕВ» — 10,08 млн руб.;

— теплоснабжающие организации — 178,82 млн рублей, в том числе: МКП «Теплоснабжение г. Пензы» — 95,36 млн руб., АО «Пензтеплоснабжение» — 28,93 млн руб., АО «ГУ ЖКХ» — 18,55 млн руб.;

— водоканалы — 125,18 млн рублей, в том числе: АО «ГУ ЖКХ» — 12,17 млн руб., МКП «Горводоканал» (г. Никольск) — 9,4 млн руб., ООО «Спектр» (г. Н. Ломов) — 7,7 млн руб.;

— бюджетные организации — 145,38 млн рублей, в том числе: ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России — 49,02 млн руб., ФБУ «ФУ БХУХО» — 32,61 млн руб.;

— прочие потребители — 691,17 млн рублей, в том числе: АО «Областной тепличный комплекс» (г. Н. Ломов) — 25,89 млн руб., МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» — 5,7 млн руб., ООО «Пензенская строительная компания» — 4,9 млн руб.

Отмечается, что значительная сумма задолженности накоплена и жителями региона, за физическими лицами числится долг за электричество — 327,96 млн рублей.

В «ТНС энерго Пенза» подчеркнули, что нарушение потребителями условий договоров энергоснабжения в виде неоплаты ресурса несет крайне негативные последствия не только для самих клиентов. Недостаточность финансовых средств у энергосбытовой компании для выполнения своих обязательств перед оптовым рынком и сетевыми организациями создает угрозу устойчивости энергетической сферы и экономики области в целом.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей в кратчайшие сроки погасить задолженность, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию.