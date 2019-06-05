Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе

На брифинге в ИА «Пенза-Пресс» врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова ответила на вопрос о заболеваемости онкологией.

«Действительно ли у нас в Пензенской области заболеваемость онкологией — одна из самых высоких? Почему?» — спросил у врио министра читатель информагентства.

Оксана Чижова подтвердила, что в регионе действительно большая заболеваемость.

«Это связано с тем, что у нас — достаточно большая доля пожилого населения. Новообразования — это болезнь пожилых людей, соответственно, чем больше в регионе проживает пожилого населения, тем больше доля заболеваний. Это одна из причин. Другая — у нас выше продолжительность жизни, чем в среднем по ПФО и России. Соответственно, возвращаясь к тому, что это болезнь — больше пожилого возраста, за счет увеличения продолжительности жизни человек доживает до онкологического заболевания.

В-третьих, мы стараемся больше выявлять заболеваемость на первой и второй стадиях, процент выявления в регионе — выше индикативного показателя. Еще с 2008 года все возможные скрининговые методы были внедрены в Пензенской области.

Поэтому здесь катастрофы никакой нет. Когда заболеваемость растет, а смертность снижается, это говорит о хорошей работе системы лечебно-профилактических учреждений. Это говорит о том, что мы своевременно выявляем болезнь и делаем все, чтобы население не умирало», — отметила она.

По словам Оксаны Чижовой, высокий уровень заболеваемости онкологией никак не связан с экологией.

«В таком случае у нас бы продолжительность жизни не была выше, чем в стране», — пояснила врио министра.

О том, как будет вестись работа по снижению смертности от онкологических заболеваний, можно прочитать здесь. О том, как минимизировать риск развития рака молочной железы, читайте здесь, о колоректальном раке — здесь.