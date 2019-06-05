Она отметила, что сейчас идет реорганизация санатория, его присоединяют к областной больнице им. Филатова. Сроки окончания реорганизации пока неизвестны.

В настоящее время ребята могут получить медпомощь в детских поликлиниках по месту прикрепления, на койках реабилитации в ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» и на койках дневного стационара ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Для этих целей в регоине функционирует 90 коек дневного стационара, 51 койка реабилитации в ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова».

Также во всех детских поликлиниках имеются кабинеты восстановительного лечения — физиотерапии, ЛФК и массажа.

На базе МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района» г. Пензы будет оказываться помощь детям с заболеваниями логопедического профиля в качестве социальной услуги. Это учреждение находится в непосредственной близости от здания санатория «Солнышко». Дата начала оказания данного вида социальной помощи пока не определена.

Вопросы по трудоустройству коллектива, добавила Оксана Чижова, решаются в соответствии с действующим законодательством.

По ее словам, около 90% детей получили курортное лечение необоснованно.

«По анализу данных за 2018 год, согласно утвержденному приказом перечню показаний для санаторно-курортного лечения, обоснованно его получили 10,2% от общего количества пролеченных детей. Таким образом, профиль санатория не соответствовал нормативно-правовым актам, вступившим в силу в 2018 году», — пояснила министр, отвечая на один из поступивших на брифинг вопросов.

Напомним, новость о приостановлении работы санатория «Солнышко» вызвала у пензенцев большой резонанс. Родители не хотели, чтобы учреждение закрывалось, так как дети получали там важные процедуры. Но в прежнем здании оно находится уже не могло из-за его аварийного состояния. В конце марта губернатор Иван Белозерцев сообщил, что «наиболее целесообразным будет создать муниципальный детский сад с оздоровительным уклоном на базе центра помощи семье и детям Октябрьского района, который специально адаптирован под прием детей».