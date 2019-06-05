«Зеленый марафон» в Спутнике пробежали почти 2000 человек (видео)

Массовый спортивный семейный праздник «Зеленый марафон» прошел в Спутнике в День защиты детей. Забег традиционно организовал «Сбербанк» в 59 городах России.

«В нашем марафоне участвуют и те, кто действительно хочет победить, и те, кто просто пришел за зарядом бодрости. Это семейный праздник, и не случайно Спутник мы вновь выбираем для его площадки — здесь живет много спортивных семей, которые присоединились к «Зеленому марафону», — отметил заместитель управляющего Пензенским отделением «Сбербанка» Алексей Данилкин.

Перед забегом на фонтанной площади Спутника прошла большая развлекательная программа. Для детей работали несколько зон: можно было взобраться по стене скалодрома, соорудить замок из большого конструктора или излить творчество красками на холсте.

Первыми в 200-метровый забег отправились дети. Их разделили по возрасту и организовали три старта. Победитель каждого получил подарок, как и победитель основного забега. В этом году им стал призер чемпионатов России по триатлону Дмитрий Эсаулов, пробежавший дистанцию в 4,2 километра меньше чем за 12 минут.

«Готовлюсь к соревнованиям, с тренером решили, что для меня это будет хорошая разминка. Марафон получился интересным. С дистанцией в Спутнике я хорошо знаком, бежать мимо таких пейзажей было приятно», — поделился он.

Всего на «Зеленый марафон» в этом году зарегистрировались почти две тысячи жителей Пензенской области. Это не только спортсмены, но и просто любители здорового образа жизни.

«У нас вся семья спортивная. Папа к этому дню меня специально готовил. Рад, что не подвел», — рассказал Владимир Ганькин, который получил за победу в одном из детских забегов велосипед.

Спортивные награды и призы, солнечное радушие Спутника и по-летнему зеленое настроение от «Сбербанка» — вот секрет отличных выходных, которые еще не раз повторятся в Городе Спутнике.