Пензенцам объяснили плюсы онлайн-касс

Кого могут пока освободить от внедрения онлайн-касс, и зачем они нужны, 5 июня обсудили на совещании в Пензе.

Министр экономики региона Сергей Капралов напомнил, что до 1 июля 2019 года налогоплательщики должны перейти на электронную контрольно-кассовую технику, позволяющую передавать данные о расчетах в налоговые органы онлайн.

«Для индивидуальных предпринимателей на едином налоге на вмененный доход и патенте государством предусмотрена компенсация затрат на покупку и установку контрольно-кассового аппарата — до 18000 руб. на каждую единицу. Это будет производиться путем уменьшения суммы уплачиваемого единого налога и патента», — сообщил Сергей Капралов.

Также министр добавил, что сейчас рассматривается законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, вправе не применять онлайн-кассы до 1 июля 2021 года.

Начальник контрольного отдела УФНС по Пензенской области Роберт Шпедт отметил, что новый порядок позволит бизнесменам взаимодействовать с налоговыми органами через сайт ФНС России, минимизировать количество проверок за счет автоматизированного риск-анализа, а также уменьшить количество документации, связанной с применением контрольно-кассовой техники.

«Новый порядок также положительно повлияет и на потребителей, появится возможность получать и хранить чеки в электронном виде, а также быстро и удобно проверить чек с помощью мобильного приложения и направить при необходимости жалобу в налоговые органы», — добавил он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов призвал не откладывать регистрацию касс на последний момент, сообщает пресс-служба регионального минэка.