Развитие цифровой экономики. Онлайн-брифинг

Брифинг будет посвящен реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика»: информационной безопасности, подготовке кадров и регулированию цифровой среды. Кроме того, Алексей Костин расскажет о развитии портала госуслуг, а также о том, как через этот сервис получить результаты ЕГЭ.



Вопросы можно было присылать заранее на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять ниже в комментариях.