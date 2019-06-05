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Развитие цифровой экономики. Онлайн-брифинг

5 июня в 16:51 176 просмотров
(0+) начальником управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексеем Костиным.

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В ИА «Пенза-Пресс» 13 июня с 14 до 15 часов состоится онлайн-брифинг (0+) начальником управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексеем Костиным.

Брифинг будет посвящен реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика»: информационной безопасности, подготовке кадров и регулированию цифровой среды. Кроме того, Алексей Костин расскажет о развитии портала госуслуг, а также о том, как через этот сервис получить результаты ЕГЭ.

Вопросы можно было присылать заранее на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять ниже в комментариях.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-594132/

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