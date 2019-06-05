Брифинг будет посвящен реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика»: информационной безопасности, подготовке кадров и регулированию цифровой среды. Кроме того, Алексей Костин расскажет о развитии портала госуслуг, а также о том, как через этот сервис получить результаты ЕГЭ.
Вопросы можно было присылать заранее на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять ниже в комментариях.
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Развитие цифровой экономики. Онлайн-брифинг
В ИА «Пенза-Пресс» 13 июня с 14 до 15 часов состоится онлайн-брифинг (0+) начальником управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексеем Костиным.
Брифинг будет посвящен реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика»: информационной безопасности, подготовке кадров и регулированию цифровой среды. Кроме того, Алексей Костин расскажет о развитии портала госуслуг, а также о том, как через этот сервис получить результаты ЕГЭ.
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