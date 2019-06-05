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Тимати шокировал поклонников милыми фото с беременной подругой

5 июня в 16:56 76 просмотров

Рэпер Тимати шокировал поклонников беременностью своей подруги — модели Анастасии Решетовой.

Снимки с милой фотосессии он опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах артист нежно держал возлюбленную за руку, обнимал ее и трогал округлившийся живот.

Поклонники были шокированы увиденным, ведь совсем недавно Анастасия публиковала фото в купальнике с плоским животом, а сейчас она уже на большом сроке беременности. «Когда успели», «обалдеть, как у вас получилось это скрывать?» — писали они в комментариях. Некоторые предположили, что модель выкладывала старые фотографии, чтобы никто не понял, что она в положении.

В любом случае все фоловеры поздравили звезд, пожелав им родить крепкого малыша.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/timatiofficial/

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