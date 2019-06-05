В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии в Кузнецке

В городе Кузнецке Пензенской области жестко столкнулись две легковушки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 5 июня в 14.30 на девятом километре дороги «Подъезд к городу Кузнецку с восточной стороны». Автомобилем Lada Kalina управляла 57-летняя женщина, а за рулем Renault Logan находился 63-летний мужчина.

В результате аварии погиб водитель иномарки. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Автоледи доставили в больницу. В каком состоянии она находится сейчас, в пресс-службе не уточнили.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее очевидцы в Сети опубликовали фотографии с места происшествия. Судя по кадрам, машины буквально превратились в груды металла.