Пензенцев предупреждают об отключении газа
Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Отзыв на книгу «Если бы ты знал…»
Наши новости
Игорь Шпектор поддержал проект по обезжелезиванию воды в Кузнецке
Маленькие уточки — большое дело. В Москве в 6 раз прошла необычная благотворительная акция
Депутат Госдумы оценил школу и завод в Кузнецке
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
«Зеленый марафон» в Спутнике пробежали почти 2000 человек
В санатории «Солнышко» только 10% детей лечились обоснованно — Оксана Чижова
Стало известно, какие пензенские детсады признали образцовыми
Клиенты «ТНС энерго Пенза» задолжали компании более 1,6 млрд руб
Бритвы вместо окон. Дельцы воспользовались беспомощностью пензячки
Уличный боец. Пензенские волонтеры спасают зрение дерзкого кота

Пушистый Халк. Пензенцы спасают огромного покалеченного кота

5 июня в 17:59 1144 просмотра
, которого жестоко растерзали в драке.

" data-title="Пушистый Халк. Пензенцы спасают огромного покалеченного кота — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские волонтеры рассказали в Сети об огромном котике, которого жестоко растерзали в драке.

«Виктор — очень крупный кот, как Халк из знаменитого фильма. Он явно был домашний, умный, воспитанный и потерянный. Сложно угадать, как он оказался на улице: может быть, его выкинули, а может потерялся. Сейчас в Викторе сложно разглядеть красавчика, но он 100% будет чудесный: с крупными лапами, голубыми глазами и цветом траленного молока», — рассказали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что у пушистика на щеке — большая рана, похожая на укус собаки или след от ожесточенной драки с котом. Его заметно на видеозаписи.

«Рана гноится, там начался абсцесс. Поэтому начали антибактериальные обработки, плюс даем антибиотик», — добавили волонтеры.

Теперь коту предстоит долгое лечение, обработка, кастрация и вакцинация. Подробности модно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...