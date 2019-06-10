Разводы все циничнее. Пензенцам сообщают о смерти близких родственников

«Моя мама умерла, одолжи денег на похороны». Вымогая у людей средства в соцсетях, мошенники, похоже, уже ничем не брезгуют. До каких кощунств может опуститься человек в погоне за наживой и как не купиться на ложь?

Интернет-разводы становятся все циничнее и изощреннее. Каждый хотя бы раз попадал в ситуацию, когда «друг» в соцсети просил срочно одолжить деньги, а потом выяснялось, что аккаунт взломан мошенниками. Чтобы залезть в чужой кошелек, они придумывают все новые лживые предлоги. От одного из них у пензячки буквально пропал дар речи.

Жительница Пензы поделилась с редакцией информагентства перепиской со злоумышленником, которая вызвала у нее бурю негодования. Неизвестный под личиной знакомого сообщил о том, что ночью не стало его матери, и попросил денег в долг, чтобы организовать прощание с ней.

«Эта информация меня шокировала. Но когда я увидела просьбу одолжить денег, у меня закрались подозрения. Я решила позвонить знакомому и спросить, действительно ли в его семье произошло горе. Он был поражен не меньше меня! Сказал, что, слава Богу, с его мамой все хорошо и что его страницу взломали мошенники. Я просто не могу понять, как можно быть настолько жестокими и циничными, чтобы посягать на самое святое — на семью?» — недоумевает девушка.

Подобные ситуации — увы, не редкость. Очевидно, мошенники уже ничем не гнушаются, лишь бы выманить у жертвы деньги. Они способны лгать о проблемах с работой, болезнях и даже смерти родственников, чтобы разжалобить вас и обчистить. О том, как обезопасить себя от подобных посягательств и наказать злоумышленника, ИА «Пенза-Пресс» рассказал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Как и зачем взламывают аккаунты в соцсетях?

Основная причина взломов — неправильное использование мобильных устройств, ноутбуков и компьютеров. Граждане любят участвовать в каких-то соцопросах, викторинах, где им предлагают пройти повторную авторизацию на сайтах, которые создают хакеры. Людт, до конца не понимая, что они делают, вводят свои логины и пароли, тем самым передавая доступ к странице мошенникам.

В дальнейшем аккаунты могут использоваться в криминальных целях или выставляться на продажу. То есть надо понимать, что здесь — не одно преступление: взломом могут заниматься одни люди, а мошенничеством и вымогательством — как правило, совсем другие, те, кто просто покупает аккаунты.

Один из классических способов развода с использованием взломанного аккаунта — просьба одолжить денег. Как раз с таким и столкнулась пензячка, обратившаяся в информагентство. Предлоги могут быть разными — от проблем на работе и со здоровьем и вплоть до самых циничных.

Взломы чаще всего происходят в вечернее и ночное время, в выходные, когда граждане менее активны в аккаунтах. Причем мошеннические действия осуществляются, как правило, в течение первых часов с момента самого взлома.

Также сегодня популярно так называемое клонирование страниц. Некоторые хакеры ленятся взламывать аккаунты и пошли по новому пути: они создают копии страниц друзей и знакомых и пишут уже с них. После небольшого диалога начинают предлагать перевести деньги, принять участие в лотерее и так далее. Схемы — различные.

Как обезопасить свою страницу от взлома?

Нужно быть осмотрительным, обязательно иметь рабочий антивирус на ПК, регулярно обновлять приложение на смартфоне. И если что-то подозрительное происходит, то надо переустанавливать все, восстанавливать правильное работоспособное состояние устройства.

Также надо быть очень внимательным к вновь созданным страницам, по возможности созваниваться со знакомыми и уточнять, действительно ли они сменили аккаунт. С особой осторожностью нужно относиться к предложениям по переводу денег и викторинам, лотереям.

Причем потеря каких-то денежных сумм — это порой не самое страшное. Бывает, что люди теряют пароли и логины от других систем, утрачивают доступ к важной конфиденциальной переписке, и их потом начинают шантажировать. Есть различные схемы действий, поэтому к сохранности своих страниц нужно относиться очень серьезно.

Что делать, если вашу страницу взломали?

В региональное УМВД от пензенцев каждый месяц поступает порядка 10−20 сообщений о взломах страниц. Если вашим аккаунтом завладели злоумышленники, порядок действий должен быть следующий:

1. Нужно максимально быстро обратиться в администрацию сайта. Сделать это можно без авторизации. Надо указать, что данная страница используется мошенниками. Как правило, она достаточно быстро блокируется, и их действия пресекаются. Заблокировать аккаунт нужно как можно быстрее, ведь, как правило, мошенники проявляют наибольшую активность в первые часы после взлома.

2. Параллельно следует по возможности в мессенджерах или по SMS сделать рассылку, чтобы предупредить знакомых о том, что ваша страница взломана, чтобы они не переводили деньги мошенникам.

3. Также следует обратиться в администрацию сайта с просьбой восстановить вам доступ к странице. У каждой соцсети есть своя процедура возврата аккаунта, как правило, это происходит довольно быстро.

Что делать, если страницу друга взломали?

1. В первую очередь, также следует проинформировать администрацию о взломе аккаунта мошенниками для его быстрой блокировки.

2. Если хочется проявить свою гражданскую позицию и наказать злоумышленника, то следует обращаться в полицию. Как правило, злоумышленники действуют с других территорий, и вопрос привлечения их к ответственности будет решаться уже в другом регионе, а возможно, и в другом государстве. Но в любом случае бездействовать нельзя.

3. Стоит ли отвечать на сообщения, если понимаешь, что их отправляет не друг, а злоумышленник? Лучше всего — игнорировать их. На угрозы мошенники все равно не реагируют — они работают в массовом порядке, рассылают сообщения сотнями и тысячами. Так что вероятность того, что вы кого-то напугаете обещанием обратиться в полицию, стремится к нулю.

Мошеннических схем и способов развода, увы, с каждым днем становится все больше, отмечает Михаил Чуватов: мошенники придумывают все новые способы вымогательства денег и взлома аккаунтов, и отследить (и, тем более, пресечь) этот процесс, к сожалению, не представляется возможным. Но в ваших силах — противостоять этому, повышая свою сознательность и грамотность в обращении с соцсетями. Ведь если ваш аккаунт защищен надежным паролем и вы сами не поднесете его мошенникам «на блюдечке», шанс остаться без страницы — существенно ниже.