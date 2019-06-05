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Маленькие уточки — большое дело. В Москве в 6 раз прошла необычная благотворительная акция

5 июня в 18:15 166 просмотров
«Благотворительность» — если у вас это слово в первую очередь ассоциируется с ящиками для пожертвований в торговых центрах и представителями сомнительных «фондов» в общественном транспорте, то данный материал вас приятно удивит. Журналист ИА «Пенза-Пресс» побывал в Москве на летнем семейном фестивале Metro Family, в рамках которого состоялось необычное и веселое мероприятие, которое, однако, преследовало важную и нужную цель.

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«Благотворительность» — если у вас это слово в первую очередь ассоциируется с ящиками для пожертвований в торговых центрах и представителями сомнительных «фондов» в общественном транспорте, то данный материал вас приятно удивит. Журналист ИА «Пенза-Пресс» побывал в Москве на летнем семейном фестивале Metro Family, в рамках которого состоялось необычное и веселое мероприятие, которое, однако, преследовало важную и нужную цель.

О фестивале

День защиты детей, парк «Красная Пресня», отличная погода, игры на свежем воздухе, семейная атмосфера, мастер-классы, образовательные мероприятия, различные розыгрыши — все это о фестивале Metro Family, организатором которого выступает газета Metro.

Немного окунулись в атмосферу? А теперь о самом главном

Хедлайнером Metro Family стал ежегодный благотворительный утиный заплыв, данное мероприятие прошло уже в шестой раз. По традиции праздник организовал фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», а партнерами выступили Tele2 и Metro.

Это и есть пример той самой новой благотворительности — веселой, массовой, затягивающей взрослых и детей, а самое главное — результативной.

До старта главной гонки дня каждый желающий мог приобрести и зарегистрировать желтую уточку на сайте или на стенде, чтобы поучаствовать в соревновании за главные призы, а также поддержать социально-предпринимательские проекты в сфере детства. Именно привлечением внимания и поддержкой социальных инициатив занимается фонд «Навстречу переменам».

«Почему утки? Потому, что это про детей. Потому, что это весело и заметно, и дает понять, что мы не одни во всем мире» — отметила председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.

Ежегодно фонд определяет лучшие проекты социальных предпринимателей в сфере детства, выдавая гранты на их развитие. В числе программ: производство специальной шерстяной продукции для недоношенных детей, разработка приложения для посещения музеев неслышащими, создание фонда помощь родителям при потере ребенка во время беременности и многие другие.

Результаты работы

«Tele2 — социально ответственный оператор. В 2011 году мы размышляли над тем, что еще может сделать большая телекоммуникационная компания для общества. Мы хотели найти системное направление с долгосрочной перспективой, чтобы в дальнейшем иметь возможность привлекать к нему органы власти, СМИ, некоммерческие организации. И мы выбрали социальное предпринимательство. Тогда об этом только начинали говорить. Именно деятельность фонда «Навстречу переменам» показала первые весомые результаты в области поддержки социального предпринимательства», — рассказал руководитель департамента операционных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Тele2 Владимир Силин.

Совместно с фондом «Навстречу переменам» Tele2 оказывает финансовую поддержку социальным лидерам, которые стремятся улучшить жизнь детей во всех регионах России. Любой абонент мобильного оператора может внести свою лепту с помощью благотворительного сервиса Tele2. После подключения этой опции на благотворительность с мобильного счета ежедневно автоматически перечисляется определенная сумма, например, 5 рублей.

За семь лет совместной работы Tele2 и фонда поддержку в рамках проектов социальных предпринимателей получили более 350 000 детей, 80% проектов подопечных социальных предпринимателей фонда продолжают развитие, 35 млн рублей получили на развитие социально-предпринимательские проекты в рамках поддержки фонда.

В данный момент идет прием заявок на получение денежной поддержки проектов в 2019 году. Получить грант могут люди и организации, которые не остаются равнодушными к проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России могут подать заявку для участия в конкурсе до 21 июня 2019 года на сайте фонда.

«Главный результат, который мы ждем, — чтобы люди начали заниматься социальным предпринимательством. Наше руководство, команда, фонд — это точно не зря. Не зря и все потраченные силы, вложенная душа, деньги и время», — отметил Владимир Силин.


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