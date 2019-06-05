Депутат Госдумы оценил школу и завод в Кузнецке

Его сопровождали глава администрации Сергей Златогорский, глава города Владимир Назаров, депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь местного городского отделения партии Владимир Кириллов.

В общественной приемной местного отделения партии он провел прием граждан, затем посетил ООО «Кузнецкий технопарк Кузнецкий», где реализуется проект по строительству завода по производству пенополиуретана. Общая стоимость проекта — порядка 2,5 млрд рублей.

Сергей Есяков ознакомился с производственными цехами, оценил масштаб будущего производства. Особо обратил внимание на высокую технологичность процесса и системы очистку воздуха. Глава администрации Сергей Златогорский пояснил, что пуск завода намечен на июль. На заводе будет трудиться 200−250 человек.

Затем Сергей Есяков побывал в школе № 6, где построили модульную котельную, которая обеспечивает теплом учебное заведение. В этом году здесь появятся хорошо оснащенные кабинеты точных наук, будет отремонтирована крыша, в планах — создание на базе школы детского технопарка «Кванториум».

Отдельно депутат Госдумы Сергей Есяков обсудил с главой администрации Сергеем Златогорским вопросы развития города, высказал намерение оказать содействие в решении актуальных проблем.