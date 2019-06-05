Абрамович покорила поклонников огромным декольте

Девушка опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке она позирует в коротком топе с огромным декольте, из которого выглядывает пышная грудь, и джинсовой мини-юбке.

«Нарядилась и пошла учить английский, чтобы зимой не ходить в шубах. Тем более из натурального меха», — написала Ольга под фото.

Поклонники не поняли смысла ее фразы, отметив, что девушке стоило промолчать и не писать ничего под снимком, чтобы не казаться глупой. «Просто молчи, чтобы не портить впечатление», «какая шикарная грудь, тебе, в принципе, не обязательно придумывать подписи, их все равно никто не будет читать, все просто залипнут на роскошных формах», — писали они в комментариях.