Игорь Шпектор поддержал проект по обезжелезиванию воды в Кузнецке (видео)

Пензенский регион посетил Игорь Шпектор. Член Общественной палаты в сфере ЖКХ, строительства и дорог оценил реализацию федеральных проектов в Кузнецке. Особое внимание он уделил проблемным вопросам.

Станция обезжелезивания воды появилась в Кузнецке совсем недавно. С января 2019 года в дома и квартиры местных жителей стала поступать чистая, питьевая вода, без примесей и запаха. В сутки на станции очищается более десяти тысяч тонн жидкости. Вода поступает из восьми скважин, но этого объема хватает только на часть города. Оставшиеся жители по-прежнему вынуждены постоянно менять фильтры и закупать бутилированную воду.

«Одна из самых больших проблем в Кузнецке — это содержание железа в воде. Во второй части города она пока остается на прежнем уровне. Будем ставить вопрос о том, чтобы через фонд реформирования ЖКХ все-таки была некая финансовая помощь оказана для решения этой проблемы», — рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Эту инициативу поддержал и Игорь Шпектор. Он не только осмотрел станцию и познакомился с процессом очистки, но и попробовал воду, которая поступает в дома жителей Кузнецка.

«Задача, которую вижу, — это в Москве ставить вопрос о том, чтобы через фонд реформирования ЖКХ войти в конкурс и сделать вторую станцию», — сказал он.

В рамках визита председатель комиссии Общественной палаты осмотрел и новые многоквартирные дома. Они предназначены для завершения программы расселения людей из аварийного жилья и детей-сирот. Особое внимание гость из Москвы уделил качеству и соблюдению правил строительства.

«Качество хорошее, у меня вопросов нет. Хорошая кладка, чувствуется опытный строитель. Есть вопросы, связанные с использованием индивидуального газового оборудования. На сегодняшний день, пока что не стоят соответствующие клапана, нет вентиляции, которая должна была быть. Но как сказал ваш главный строитель, все это будет предусмотрено», — сказал Игорь Шпектор.

Если некоторые объекты пока находятся на этапе строительства, то дом по улице Гагарина уже сдан. Во время осмотра новостройки общественный деятель успел пообщаться с ее жителями.

Комиссия заглянула и в городской парк Кузнецка. Там в 2017 году провели ремонт в рамках федерального проекта «Парки малых городов»: отремонтировали ограждение, заасфальтировали дорожки и установили новые фонари уличного освещения, сообщает телеканал «Экспресс».