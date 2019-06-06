Пензенцев предупредили о мышиной лихорадке (видео)

В России увеличилось число случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, ее еще называют «мышиной», ведь основной переносчик инфекции — полевая мышь. В Саратовском регионе зафиксирована вспышка болезни. Сообщили о первом случае летального исхода. В Пензенской области смертей от мышиной лихорадки в 2019 году не было, но специалисты не дают никаких прогнозов.

Надежда Рыбина летом проводит на огороде почти каждый день. Сейчас вручную пропалывает грядки. О том, что такая работа может грозить заболеванием опасным для жизни, она даже не подозревала. Именно в частном секторе чаще всего встречаются мыши — главные распространители геморрагической лихорадки.

«У нас у каждого по две-три кошки дома, это на дачах их нет. Зимние запасы остаются, могут быть мыши», — сказала она.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, Пензенская область вошла в число регионов с высокими показателями заболеваемости мышиной лихорадкой. Число случаев заражения превышает общероссийские значения, в среднем, в четыре-пять раз.

«За первые четыре месяца 2019 года выявлено 85 случаев. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го, заболеваемость снизилась, но остается выше среднероссийских значений в три раза», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Вспышка заболеваемости сейчас наблюдается в соседнем регионе. В больницах с подозрением на мышиную лихорадку находятся более 400 жителей Саратовской области. На днях стало известно, что одна из пациенток скончалась. Причина роста заболеваемости, по словам экспертов, — в резком увеличении числа переносчиков болезни. Благодаря снежной зиме мыши сильно расплодились.

Особому риску заражения мышиной лихорадкой подвергаются люди, проживающие или отдыхающие в сельской местности. В 80% случаев заражение происходит воздушным путем, поэтому врачи рекомендуют во время работы на огороде или пребывания в лесу обязательно надевать респираторы или хотя бы медицинские маски.

Болезнь опасна тем, что если не начать своевременное и правильное лечение, могут возникнуть тяжелые осложнения, в частности — повреждение почек.

«Заболевание начинается, в среднем, через две-три недели после заражения, то есть должен пройти инкубационный период с повышением температуры тела до высоких цифр. Заболевание тяжелое, и при неэффективности консервативных методов лечения, нередко прибегаем уже к заместительно-почечной терапии и дефильтрации», — рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Сейчас в региональном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи на лечении от мышиной лихорадки находятся 18 человек. Всего за май лечение прошли 50 пациентов. У каждого пятого заболевание протекало в тяжелой форме. Реанимация понадобилась и Светлане Пучковой — жительнице поселка Беково. Она тоже проживает в частном доме и ежедневно трудится на огороде, однако считает, что заразилась на работе.

«Я по профессии швея, очень часто сталкиваюсь с верхней одеждой, которая у них хранится на чердаках, а там кто только не водится», — сказала она.

Вакцины от геморрагической лихорадки с почечным синдромом пока не существует, и заразиться этой инфекцией может любой. Поэтому если вы обнаружили первые признаки болезни, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Кстати, инфекция не передается от человека к человеку, и, переболев однажды, снова уже не заболеешь, сообщает телеканал «Экспресс».