Пензенские студенты-артиллеристы отправятся на соревнования в Китай (видео)

На полигоне пензенского артиллерийского института подошел к концу всероссийский этап конкурса ремонтных бригад «Мастер-оружейник». Команды всех военных округов, а также сборные различных родов войск на протяжении недели боролись за путевку в Китай, где пройдут международные соревнования.

Разрешение произвести выстрел давали опытные судьи, которые следили за каждым действием военнослужащих и отмечали их ошибки красным флагом.

«В оружейном биатлоне за непопадание по мишеням начисляются штрафы. На гаубице, если не очень хорошая физическая подготовка, можно несколько раз ствол ударить. Из года в год набираются разные команды, поэтому военнослужащих обучают с нуля. Все зависит от тренировок», — рассказал главный судья соревнований Михаил Филатов.

В последний соревновательный день эстафету прошли четыре сильнейшие команды по итогам предыдущих видов. Среди них — хозяева турнира — представители пензенского артиллерийского института, команды восточного и западного военных округов, а также сборная воздушно-десантных войск. Для того, чтобы завершить свой этап, участники разобрали, провели осмотр и сборку образцов стрелкового оружия, зенитной установки, установки залпового огня «Град» и гаубицы. Кроме того, из каждого вида вооружения затем нужно было поразить мишень.

«У каждого свое, все этапы трудные, везде нужна подготовка, и на гаубице, и на стрелковом оружии», — отметил представитель сборной воздушно-десантных войск Руслан Рахманов.

Больше всего времени у участников заняла работа с установкой «Град». Для того, чтобы перезарядить орудие, команде из четырех человек потребовалось больше десяти минут. И все это ради того, чтобы зрители, которые в утренние часы заполнили трибуны, увидели боевую машину в действии. Правда тем, кто находился ближе всех к орудиям в моменты выстрелов, пришлось закрывать уши.

«Были небольшие недочеты из-за того, что мы первый раз выступаем на соревнованиях. Есть нервозность. А так, в целом, все хорошо, работали слаженно. Все справились со своей задачей. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится», — сказал представитель сборной пензенского артиллерийского института Дмитрий Кириллов.

По итогам пяти этапов сильнейшей командой страны стала сборная Пензенского артиллерийского инженерного института. Именно ей предстоит выступить на международных соревнованиях, которые пройдут в начале августа в Китае, сообщает телеканал «Экспресс».