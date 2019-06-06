Пензенцев предупреждают об отключении газа
Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Отзыв на книгу «Если бы ты знал…»
Наши новости
В торговых центрах Пензы участились случаи возгораний
Леонид Левин рассказал, когда в «Заре» построят школу
Пензенские студенты-артиллеристы отправятся на соревнования в Китай
Пензенцев предупредили о мышиной лихорадке
Игорь Шпектор поддержал проект по обезжелезиванию воды в Кузнецке
Маленькие уточки — большое дело. В Москве в 6 раз прошла необычная благотворительная акция
Пушистый Халк. Пензенцы спасают огромного покалеченного кота
Депутат Госдумы оценил школу и завод в Кузнецке
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
«Зеленый марафон» в Спутнике пробежали почти 2000 человек

На 20 автодорогах Пензы начался ремонт (видео)

5 июня в 20:09 288 просмотров
, расположенных во всех районах города.

" data-title="На 20 автодорогах Пензы начался ремонт — Пенза-пресс, рунет за день">

В областном центре ремонтируют дороги. Подрядчики начали работы на более чем 20 объектах, расположенных во всех районах города.

Теперь, проезжая по мосту, который соединяет центр города и микрорайон ГПЗ-24, пензенским автомобилистам приходится притормаживать: рабочие сняли верхний слой асфальта. Относительно новый инженерный объект был открыт в 2013 году, а спустя шесть лет попал в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оно и не удивительно: задача путепровода была не только соединить районы, но и разгрузить Бакунинский мост. Автомобильный поток оказался высоким, и асфальтовое покрытие быстро пришло в негодность.

«Провели фрезерование, приступили к укладке выравнивающего слоя. Сейчас делаем подготовку для верхнего слоя. Первоначально были выбраны объекты с самым большим трафиком — центральные магистрали», — рассказал директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

Кроме путепровода, в список объектов, нуждающихся в ремонте, попали еще 19 автодорог. Глава администрации Виктор Кувайцев попросил не отставать от графика и тех подрядчиков, которые занимаются ремонтом асфальтового покрытия во дворах. От них мэр потребовал соблюдения существующих правил и нормативов.

«Если идет ремонт на улице Суворова — на любой другой — это не значит, что весь город должен страдать от пыли и грязи. Мы можем трудиться до такого состояния, что вся работа по очистке ливневых канализаций — она сведется на нет только лишь потому, что мы ее забьем строительным мусором и асфальтовой крошкой», — сказал он.

Принимать работы на всех объектах будет контролирующая комиссия после проведения лабораторных проб. Асфальтовое покрытие проверят на уплотнение и водное насыщение. Виктор Кувайцев напомнил, что все работы необходимо завершить в установленный срок — до конца лета, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...