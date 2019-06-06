Группа «САДко» порадовала пензенцев своим творчеством (видео)

В областной филармонии выступила группа со сказочным названием. Московское трио «САДко» вновь порадовало пензенцев своим творчеством. Зрители услышали как новые, так и давно полюбившиеся песни.

В этот вечер этнический ансамбль «Миряне» был на разогреве у столичной группы «САДко». Московский коллектив — частый гость в Пензе. Молодые артисты традиционно дают в областном центре два сольных концерта в год. Несмотря на это, публика от них не устает. Среди зрителей — поклонники группы со стажем, но есть и те, кто не слышал их голосов.

Группа появилась на свет в 2010 году, когда трое друзей — выпускники академии музыки имени Гнесиных — решили создать свой коллектив. Репертуар артистов включает в себя песни не только собственного сочинения, но и народные в современной эстрадной обработке с элементами этники. Свой стиль музыканты характеризуют как смесь народной и поп-музыки.

«Фольклор — это аутентично, как бабушки пели под народные инструменты или акапельно. У нас — современные аранжировки, но, так как мы родом из деревень и все учились на народном факультете, то подача соответствующая», — сказал солист группы «САДко» Александр Лихацкий.

Поклонницы — от самых маленьких до солидных дам — благодарили артистов за положительные эмоции. С первой до последней песни на сцену несли цветы и подарки. В 2020 году группа «САДко» отметит свое десятилетие. Большой юбилейный концерт пройдет в Москве в феврале (6+). На него молодые артисты ждут и поклонников из Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».