В торговых центрах Пензы участились случаи возгораний (видео)

В Пензе за пять месяцев 2019 года в местах массового скопления людей произошло десять пожаров. Погибших и пострадавших избежать удалось, однако негативная статистика вновь заставила задуматься о соблюдении правил противопожарной безопасности. Их на совещании в мэрии представителям бизнеса напомнили сотрудники МЧС.

Система оповещения и сотрудники торгового центра сработали быстро и четко. 1500 человек покинули здание буквально за пару минут. Причиной апрельского пожара в «Пассаже» стало замыкание в электросветильнике в складском помещении на первом этаже. А 18 мая порядка 600 человек пришлось экстренно выводить уже из ТРК «Коллаж».

«Причиной пожара послужило воспламенение горючих материалов в результате неосторожного обращения с огнем при курении гражданином, осуществляющим обслуживание торгового центра. Следует отметить, что данные пожары произошли в дневное время, когда в них находилось достаточное количество людей», — прокомментировал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

Причины участившихся возгораний в торговых центрах Пензы — разные, но все сводится к одному: везде присутствует фактор некой халатности: где-то недосмотрели, а где-то — не задумались о возможных последствиях. Но главное, напомнили собравшимся в мэрии сотрудники МЧС, — исправность пожарной сигнализации, системы оповещения и путей эвакуации.

«К путям эвакуации относятся эвакуационные выходы, они не должны иметь запорных устройств, а также наличие и исправность лестничных клеток. Ширина и количество запасных выходов должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности», — сказал заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Бондаренко.

Представителям торговых центров также напомнили, что несколько раз в год необходимо обучать обслуживающий персонал действиям в чрезвычайных ситуациях. Сейчас самое главное — чтобы в период летних каникул безопасность посетителей была обеспечена на максимально высоком уровне, сообщает телеканал «Экспресс».