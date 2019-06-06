Появились подробности большого пожара на Бугровке

В ГУ МЧС по Пензенской области сообщили подробности пожара на Бугровке.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21.03. Загорелся одноэтажный жилой дом на ул. Тульской.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения установлено, что горит дом и надворные постройки общей площадью 200 квадратным метров. На месте работают шесть единиц техники и 22 человека личного состава», — сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

Данных о пострадавших пока нет.

Видео с места ЧП можно посмотреть здесь.