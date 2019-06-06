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Появились подробности большого пожара на Бугровке

5 июня в 22:19 522 просмотра
пожара на Бугровке.

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В ГУ МЧС по Пензенской области сообщили подробности пожара на Бугровке.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21.03. Загорелся одноэтажный жилой дом на ул. Тульской.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения установлено, что горит дом и надворные постройки общей площадью 200 квадратным метров. На месте работают шесть единиц техники и 22 человека личного состава», — сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

Данных о пострадавших пока нет.

Видео с места ЧП можно посмотреть здесь.


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